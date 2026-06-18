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Manifestation devant le Conseil du trésor

Paramédics: «Tout ce qu'on demande c'est la parité avec le secteur public»

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Entendu dans

La commission

le 18 juin 2026 13:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Paramédics: «Tout ce qu'on demande c'est la parité avec le secteur public»
La commission / Cogeco Média

Ils étaient plus de 300 paramédics de tout le Québec réunis très tôt jeudi matin devant les bureaux de la présidente du Conseil du trésor sur Grande Allée, à Québec.

Ils craignent que le projet de renouvellement de leur convention collective soit reporté après les élections provinciales.

Pour que le gouvernement comprenne leur exaspération, ils ont bloqué la totalité des entrées au Conseil du trésor.

Écoutez Shawn Blanchard, secrétaire général et trésorier du FTPQ-SCFP 7300, aborder le sujet au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«En ce moment, on est régis par les services essentiels, puis là, le gouvernement en abuse. On a énormément plus de tâches aujourd'hui; on fait des constats de décès, on donne des narcotiques, des médicaments contrôlés, on fait des intubations. C'est un travail qu'on ne fait pas pour l'argent. Mais niveau des avantages sociaux, on a la moins bonne retraite, le salaire, on est pas mal dans les plus bas, je suis pas mal certain. La parité avec le secteur public, c'est tout ce qu'on demande, et les primes qui vont avec.»

Shawn Blanchard

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