Manifestation devant le Conseil du trésor

Ils étaient plus de 300 paramédics de tout le Québec réunis très tôt jeudi matin devant les bureaux de la présidente du Conseil du trésor sur Grande Allée, à Québec.

Ils craignent que le projet de renouvellement de leur convention collective soit reporté après les élections provinciales.

Pour que le gouvernement comprenne leur exaspération, ils ont bloqué la totalité des entrées au Conseil du trésor.

Écoutez Shawn Blanchard, secrétaire général et trésorier du FTPQ-SCFP 7300, aborder le sujet au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.