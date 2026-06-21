Selon Bruno Pelletier

Le parc Maisonneuve sera encore l'hôte du grand spectacle de la Saint-Jean-Baptiste ce 24 juin, avec Guylaine Tremblay à l'animation pour une deuxième année consécutive.

Les membres du groupe Harmonium seront sur scène cette année, un an presque jour pour jour après le décès de Serge Fiori. Le chanteur Bruno Pelletier sera également de la programmation.

Écoutez les secrets de coulisses du chanteur Bruno Pelletier au micro de Stéphane Leclair.