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La communauté ébranlée

Fusillade à Côte-des-Neiges: «Il y a un chaos incroyable qui a été créé»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juin 2026 06:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

Fusillade à Côte-des-Neiges: «Il y a un chaos incroyable qui a été créé»
La fusillade dans le secteur Côte-des-Neiges a donné lieu à une importante opération policière. / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

La Ville de Montréal et l’ensemble du Québec ont été ébranlés lundi par la mort d’un policier du SPVM dans une fusillade qui s’est déroulée dans le quartier Côte-des-Neiges.

Mohamed Lamine Benredouane était agent au Service de police de la Ville de Montréal depuis 2021 ; il a été tué par l’assaillant alors qu’il faisait partie des premiers policiers à se rendre sur les lieux.

Sa partenaire a aussi été blessée pendant l’intervention, mais on ne craint pas pour sa vie. Dans la précipitation des événements, un citoyen a aussi été atteint par un tir policier et est décédé sur le coup.

Le suspect, un homme originaire de l’Alberta, a rapidement été abattu. Avant de commettre son crime, il avait fait parvenir un manifeste de 150 pages à plusieurs médias montréalais dans lequel il exprimait son rapprochement avec l’idéologie incel.

Sur place, la population du quartier a dû rester confinée pendant de longues heures alors que l’importante opération policière se poursuivait.

Écoutez Philippe Cantin commenter le tout, en compagnie des journalistes de Cogeco Nouvelles Caroline Bertrand et Carl Marchand, mardi, à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité.

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