Dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, lundi, Philippe Cantin aborde le plus récent baromètre Léger des personnalités politiques publié par le Journal de Montréal.

Ce sondage révèle que le premier ministre du Canada, Mark Carney, trône au sommet de la faveur populaire au Québec avec 60 % de bonnes opinions, suivi de la première ministre provinciale Christine Fréchette (50 %) et de la ministre fédérale Mélanie Joly (46 %).

À l'inverse, le chef conservateur fédéral, Pierre Poilievre, son homologue provincial Éric Duhaime, et Bernard Drainville, sont parmi les moins appréciés.

Écoutez Philippe Cantin analyser les résultats du plus récent baromètre Léger des personnalités politiques, lundi, dans son tour d'horizon.

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