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Baromètre Léger des personnalités politiques

«Bernard Drainville est l'un des politiciens les moins appréciés»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 22 juin 2026 06:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Bernard Drainville est l'un des politiciens les moins appréciés»
Philippe Cantin / Cogeco Média

Dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, lundi, Philippe Cantin aborde le plus récent baromètre Léger des personnalités politiques publié par le Journal de Montréal.

Ce sondage révèle que le premier ministre du Canada, Mark Carney, trône au sommet de la faveur populaire au Québec avec 60 % de bonnes opinions, suivi de la première ministre provinciale Christine Fréchette (50 %) et de la ministre fédérale Mélanie Joly (46 %).

À l'inverse, le chef conservateur fédéral, Pierre Poilievre, son homologue provincial Éric Duhaime, et Bernard Drainville, sont parmi les moins appréciés.

Écoutez Philippe Cantin analyser les résultats du plus récent baromètre Léger des personnalités politiques, lundi, dans son tour d'horizon.

Autres sujets traités

  • Inondations monstres à Montréal;
  • Modifications au tracé du TGV?;
  • Tensions politiques à la Coupe du monde;
  • Accord de feuille de route entre l'Iran et les États-Unis.

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