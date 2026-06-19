Le gouvernement abandonne le projet

Le gouvernement de la CAQ a pris la décision de ne pas compléter le tronçon de la route 138 qui devait être prolongé sur la Basse-Côte-Nord entre Kegaska et Blanc-Sablon.

Les portions déjà commencées seront achevées au cours de l’année prochaine, mais la route ne pourra pas être totalement complétée pour des raisons économiques.

Une nouvelle qui bouleverse la région, qui comptait sur ces travaux pour être mieux reliée au reste du Québec et assurer son développement économique.

Écoutez Daren Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, réagir à cette nouvelle, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.