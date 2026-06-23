l'Argentine et la France trônent

Lors de la 12ᵉ journée de la Coupe du Monde, Lionel Messi a brillé en inscrivant un doublé lors de la victoire de l’Argentine 2-0 contre l’Autriche.

Ce triomphe permet aux Argentins de trôner en tête du groupe J et de se qualifier pour le tour suivant, tandis que Messi s'empare de nouveaux records historiques.

De son côté, la France a vaincu l’Irak 3-0 à Philadelphie grâce à un doublé de Kylian Mbappé, malgré un match longuement interrompu par les orages.

Écoutez la chronique sportive de Daphnée Malboeuf, mardi à Cantin le matin.