Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent d'une hausse de 7 % des plaintes à l’Office québécois de la langue française, principalement pour des services non offerts en français à Montréal.

Le duo aborde ensuite le coût préliminaire du tramway de Gatineau, qui grimpe à 8 milliards de dollars, ce que Luc Ferrandez juge inacceptable.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi après-midi à La commission.

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