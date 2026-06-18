Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent d'une hausse de 7 % des plaintes à l’Office québécois de la langue française, principalement pour des services non offerts en français à Montréal.
Le duo aborde ensuite le coût préliminaire du tramway de Gatineau, qui grimpe à 8 milliards de dollars, ce que Luc Ferrandez juge inacceptable.
Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi après-midi à La commission.
Autres sujets abordés
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- La déclaration de Mark Carney au G7 sur l’Iran.