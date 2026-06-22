La société civile réclame une enquête publique

Devant les graves révélations de racisme au poste de quartier 39 de Montréal-Nord, la Ligue des droits et libertés et trois autres organismes pressent la première ministre Christine Fréchette de déclencher une commission d’enquête publique et indépendante.

Linda Kelly fustige le silence actuel du gouvernement et récuse la simple nomination d’une observatrice, rappelant que «la police ne peut pas enquêter sur la police».

Elle exige également un moratoire immédiat sur les interpellations arbitraires, qui ciblent de manière disproportionnée les communautés racisées.

Écoutez Lynda Khelil, responsable du dossier «police» à la Ligue des droits et libertés, lundi à Cantin le matin.