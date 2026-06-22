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La société civile réclame une enquête publique

Profilage et racisme au SPVM: «Le silence de Christine Fréchette parle»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 22 juin 2026 08:08

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Profilage et racisme au SPVM: «Le silence de Christine Fréchette parle»
Jeudi dernier, quatre groupes de la société civile ont adressé une lettre à la première ministre du Québec, Christine Fréchette, exigeant une commission d’enquête publique sur le racisme policier et le profilage racial systémique au SPVM, notamment, après des révélations au poste de quartier 39 à Montréal-Nord. / Daniel/ Adobe Stock

Devant les graves révélations de racisme au poste de quartier 39 de Montréal-Nord, la Ligue des droits et libertés et trois autres organismes pressent la première ministre Christine Fréchette de déclencher une commission d’enquête publique et indépendante.

Linda Kelly fustige le silence actuel du gouvernement et récuse la simple nomination d’une observatrice, rappelant que «la police ne peut pas enquêter sur la police».

Elle exige également un moratoire immédiat sur les interpellations arbitraires, qui ciblent de manière disproportionnée les communautés racisées. 

Écoutez Lynda Khelil, responsable du dossier «police» à la Ligue des droits et libertés, lundi à Cantin le matin

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