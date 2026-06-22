C'est le coup d'envoi officiel des vacances d'été pour des milliers d'enfants à travers la province, marquant du même coup le retour des camps de jour et des camps de vacances avec hébergement.

Le milieu des camps s'est grandement professionnalisé au fil des ans, évoluant d'un simple encadrement de terrain de jeu à une prise en charge complète et structurée. Selon un récent recensement, près d'un demi-million de jeunes Québécois âgés de 6 à 12 ans fréquenteront un camp cet été.

Écoutez Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec, faire le point ce lundi matin à l'émission de Philippe Cantin.

Sur le plan de la main-d'œuvre, la situation s'avère excellente cette année avec près de 50 000 travailleurs (animateurs, coordonnateurs, accompagnateurs) prêts à accueillir les jeunes. Si les camps de jour municipaux restent financièrement très accessibles grâce à des crédits d'impôt provinciaux avantageux (couvrant de 67 % à 78 % des frais), l'accès aux camps avec hébergement demeure un défi de taille pour de nombreuses familles.