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Courir pour sauver des vies

Relais de l'espoir: 900 km de course pour le don de plasma

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 22 juin 2026 09:08

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Relais de l'espoir: 900 km de course pour le don de plasma
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

À seulement 21 ans, la marathonienne Anick Nadeau-Fréchette a accompli un exploit exceptionnel en reliant Drummondville à Gaspé à la course.

Ce périple de 900 kilomètres en relais a été complété en 68 heures et 45 minutes, surpassant l'objectif initial.

Touchée en 2023 par le syndrome de Guillain-Barré qui l'avait laissée paralysée, la jeune femme s'était promis de courir si elle s'en sortait. Grâce à 30 traitements de plasma, elle a survécu.

Aujourd'hui, ce défi collectif vise à sensibiliser la population et à amasser 900 dons de plasma avec Héma-Québec pour sauver d'autres vies.

Écoutez le témoignage de l'ultramarathonienne Anick Nadeau-Fréchette, lundi au micro de Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin.  

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