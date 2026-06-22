Courir pour sauver des vies

À seulement 21 ans, la marathonienne Anick Nadeau-Fréchette a accompli un exploit exceptionnel en reliant Drummondville à Gaspé à la course.

Ce périple de 900 kilomètres en relais a été complété en 68 heures et 45 minutes, surpassant l'objectif initial.

Touchée en 2023 par le syndrome de Guillain-Barré qui l'avait laissée paralysée, la jeune femme s'était promis de courir si elle s'en sortait. Grâce à 30 traitements de plasma, elle a survécu.

Aujourd'hui, ce défi collectif vise à sensibiliser la population et à amasser 900 dons de plasma avec Héma-Québec pour sauver d'autres vies.

Écoutez le témoignage de l'ultramarathonienne Anick Nadeau-Fréchette, lundi au micro de Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin.