Les politiciens préférés des Québécois

Le président de la firme Léger, Jean-Marc Léger, commente le tout dernier baromètre des personnalités politiques.

Mark Carney trône une fois de plus au sommet avec 60 % d'opinions favorables, un score exceptionnel qu'il maintient grâce à un style rassurant et cartésien.

Au niveau provincial, la première ministre Christine Fréchette effectue une montée spectaculaire en atteignant le deuxième rang.

Malgré tout, un Québécois sur cinq admet ne pas encore la connaître.

Écoutez l'analyse complète de Jean-Marc Léger sur les forces en présence en vue des prochaines élections.