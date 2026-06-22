Lutte contre le dopage

La semaine dernière, le Panthéon des sports du Québec a dévoilé ses sept prochains intronisés, parmi lesquels figure la docteure Christiane Ayotte.

Ancienne directrice du laboratoire de contrôle du dopage sportif à l'INRS-Institut Armand-Frappier, cette chimiste émérite a marqué le sport international.

En entrevue, elle s'est dite honorée par cette reconnaissance qui témoigne, selon elle, de la bienveillance des autorités québécoises à l'égard de la santé des athlètes.

Inquiète de la désinformation actuelle entourant les produits de bien-être, elle rappelle que la lutte contre la triche et les microdoses demeure un combat quotidien.

Écoutez Dre Christiane Ayotte, chimiste qui vient d’être intronisée dans le Panthéon des sports du Québec, lundi à Cantin le matin.