C'est l'été

Avec l'arrivée de l'été, la Dre Elizabeth Dougherty, médecin de famille, met en garde contre les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant la protection solaire.

Elle rappelle fermement qu'aucun «bronzage de base» ne protège la peau et qu'il est faux de prétendre que les écrans solaires sont plus dangereux que le soleil, ce dernier étant la cause numéro un du cancer de la peau.

Écoutez la Dre Elizabeth Dougherty, qui sera chroniqueuse à Cantin le matin cet été, faire le point, lundi.