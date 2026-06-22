Messi, meilleur buteur de l'histoire du Mondial

Écoutez Vincent Destouches analyser les performances du week-end et de la journée au Mondial, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un autre doublé de Messi qui est désormais le meilleur buteur de tous les temps du Mondial;
- Le match de la France et de l'Irak stoppé par la pluie après la première demie;
- On survole les résultats de la fin de semaine;
- Est-ce que la FIFA doit protéger les quatre meilleures nations au classement mondial? Vincent et Éric n'ont pas la même opinion;
- La naissance de ton premier enfant, ou jouer avec la Belgique? Une polémique éclate dans le plat pays.
Source: Vincent Destouches/Cogeco Media