Battus par le Brésil

Les choses se précisent à la Coupe du monde de soccer alors que les phases de poules avancent et que certaines équipes font face à l’élimination.
Après sa défaite 3 à 0 contre le Brésil vendredi, Haïti est devenu la première nation évincée du tournoi.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril donner les derniers détails du tournoi, samedi, à l’émission Signé Lévesque.
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