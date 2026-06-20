Battus par le Brésil

Les choses se précisent à la Coupe du monde de soccer alors que les phases de poules avancent et que certaines équipes font face à l’élimination.

Après sa défaite 3 à 0 contre le Brésil vendredi, Haïti est devenu la première nation évincée du tournoi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril donner les derniers détails du tournoi, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

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