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Battus par le Brésil

Haïti est le premier pays éliminé de la Coupe du monde de soccer

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 juin 2026 08:10

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Haïti est le premier pays éliminé de la Coupe du monde de soccer
Jean-François Baril / Cogeco Média

Les choses se précisent à la Coupe du monde de soccer alors que les phases de poules avancent et que certaines équipes font face à l’élimination.

Après sa défaite 3 à 0 contre le Brésil vendredi, Haïti est devenu la première nation évincée du tournoi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril donner les derniers détails du tournoi, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Le discours de Mark Carney après la victoire du Canada contre le Qatar;
  • Taylor Hall revient sur la série entre les Hurricanes et les Canadiens.

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