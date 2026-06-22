Décision municipale

La municipalité de Terrasse-Vaudreuil, située dans l'ouest de Montréal, a officiellement reconnu un statut juridique aux arbres.

Le maire, Michel Bourdeau, explique que cette initiative découle d'une volonté profonde de protéger la canopée et d'éduquer les citoyens sur l'importance vitale des arbres, considérés comme des êtres vivants à part entière.

Écoutez le maire Michel Bourdeau détailler cette politique, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«Concrètement [...] on va revoir notre politique des arbres. On va tout faire en sorte qu'un arbre se fasse pas couper pour rien, qu'il y ait vraiment une bonne raison.»

Cette réglementation municipale révisée vise à interdire les coupes injustifiées d'arbres et oblige à la replantation systématique en cas de coupe valide.

Terrasse-Vaudreuil, qui compte environ 2 000 habitants et abrite la réserve Molson, possède près de 10 000 arbres sur son territoire.