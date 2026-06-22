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Les options de logements sont limitées

Crise du logement: il y aura moins de déménagements en 2026

par 98.5 | Modifié le 22 juin 2026 à 12:19

Crise du logement: il y aura moins de déménagements en 2026
Le nombre de déménagement sera en baisse cette année. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

À écouter

Baisse des déménagements: «C'est la première fois que je vois ça»

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
0:00
19:56

À quelques jours de la date fatidique du 1er juillet, les entreprises de déménagement se préparent à être moins occupées qu’à l’habitude.

Au Clan Panneton, on estime que la diminution sera de 30 à 40% pour la région de Montréal et d'entre 20 et 30% pour la région de Québec.

La crise de l'abordabilité et l’absence de nouvelles options abordables poussent les gens à demeurer dans leurs logements actuels, même s'ils ne correspondent plus à leurs besoins.

Les abandons d'animaux de compagnie sont aussi fréquents à cette période de l’année alors que les options de logements qui acceptent les animaux sont de moins en moins répandues.

Écoutez les entrevues réalisées sur nos ondes à l’approche du 1er juillet.

À écouter

«On n'est pas là pour juger, on est là pour aider votre animal»

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
0:00
20:15

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