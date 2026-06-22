Carey Price au Temple de la renommée

L'ex-gardien des Canadiens de Montréal, Carey Price, sera admis au Temple de la Renommée.
Écoutez le spécialiste des gardiens de but et ex-entraîneur de Carey Price, Stéphane Waite, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Stéphane Waite souligne la technique, le caractère et l'impact de Price à Montréal malgré l'absence de coupe Stanley à son palmarès.
«Je suis tellement fier ce gars-là. Il mérite ce qu’il lui arrive. C'est tout un gardien de but, mais aussi tout un être humain.»
Waite estime que Price entrait dans la tête de ses adversaires durant un match, mais qu'il il détestait parler de ses performances.
Waite commente aussi l'intronisation à venir de Patrice Bergeron, des Bruins de Boston.