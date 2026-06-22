Carey Price au Temple de la renommée

L'ex-gardien des Canadiens de Montréal, Carey Price, sera admis au Temple de la Renommée.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but et ex-entraîneur de Carey Price, Stéphane Waite, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Stéphane Waite souligne la technique, le caractère et l'impact de Price à Montréal malgré l'absence de coupe Stanley à son palmarès.