Brady Tkachuk échange en Floride

Les Sénateurs d'Ottawa ont échangé leur capitaine Brady Tkachuk aux Panthers de la Floride en retour de choix au repêchage.
Qu'en pense Simon-Olivier Lorange, de La Presse? Éric Hoziel lui a posé la question.
Les sujets discutés
- Simon-Olivier Lorange n'est pas surpris de la transaction, mais du moment à laquelle elle est survenue?
- Les membres de l'équipe nationale américaine de hockey semblent tous vouloir jouer dans leur pays;
- On discute de l’impact des clauses de non-mouvement;
- On parle de l'article de Lorange sur le repêchage des défenseurs dans la LNH, notant que seulement 10 % mesurent moins de six pieds.