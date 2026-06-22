Inondations majeures dans le Grand Montréal

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, veut repenser l'aménagement urbain. Elle souhaite transformer Montréal en «ville éponge» en investissant massivement dans des infrastructures vertes (jardins éponges, chaussées perméables).

Les pluies abondantes ont provoqué des inondations ce week-end dans le grand Montréal.

Certains secteurs ont reçu jusqu'à 150 millimètres de précipitation en moins de 24h.

Les intempéries ont aussi provoqué des milliers d'interruptions de courant.

Écoutez le témoignage de Fannie Rochefort, résidente de Châteauguay, suivi de la mairesse de Montréal, lundi, à Cantin le matin.