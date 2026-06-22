Brady Tkachuk échangé en Floride

Les Sénateurs d'Ottawa ont échangé en fin de semaine leur capitaine Brady Tkachuk pour des choix au repêchage.
Écoutez à ce sujet le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa au réseau Cogeco, Marc Legault, en compagnie d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Sénateurs d'Ottawa ont échangé Brady Tkachuk aux Panthers de la Floride;
- Tkachuk a demandé il y a un mois à la direction des Sénateurs de l'échanger;
- Quatre équipes étaient sur sa liste et il s'est finalement retrouvé en Floride, avec son frère Matthew;
- On discute de l'impact du départ de Tkachuk;
- Qui va être le prochain capitaine des Sénateurs?