Pour ce dernier épisode de la saison de Ça sent la coupe, Pierre Gervais et Mario Langlois reçoivent l'un des meilleurs attaquants défensifs de l'histoire de la Ligue nationale, soit Guy Carbonneau.

Originaire de Sept-Îles, Carbonneau a marqué l’histoire avec les Canadiens de Montréal, remportant la Coupe Stanley à deux reprises, soit en 1985-1986 et en 1992-1993, cette dernière édition en tant que capitaine de la formation. Il a également ajouté une troisième Coupe Stanley à son palmarès avec les Stars de Dallas en 1998-1999.



Carbonneau a disputé plus de 1300 matchs et accumulé 663 points en saison régulière. Son excellence défensive lui a valu de remporter le trophée Frank-Selke à trois reprises, en 1988, 1989 et 1992.

En 1994, il est échangé par les Canadiens aux Blues de Saint-Louis en retour de Jim Montgomery.

Plus tard dans sa carrière, il a dirigé les Canadiens de Montréal de 2006 à 2009, menant notamment l’équipe au tout premier rang de la Conférence de l’Est lors de la saison 2007-2008.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Guy Carbonneau, Pierre Gervars et Mario Langlois aux Amateurs de sports.

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