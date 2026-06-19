Pour ce dernier épisode de la saison de Ça sent la coupe, Pierre Gervais et Mario Langlois reçoivent l'un des meilleurs attaquants défensifs de l'histoire de la Ligue nationale, soit Guy Carbonneau.
Originaire de Sept-Îles, Carbonneau a marqué l’histoire avec les Canadiens de Montréal, remportant la Coupe Stanley à deux reprises, soit en 1985-1986 et en 1992-1993, cette dernière édition en tant que capitaine de la formation. Il a également ajouté une troisième Coupe Stanley à son palmarès avec les Stars de Dallas en 1998-1999.
Carbonneau a disputé plus de 1300 matchs et accumulé 663 points en saison régulière. Son excellence défensive lui a valu de remporter le trophée Frank-Selke à trois reprises, en 1988, 1989 et 1992.
En 1994, il est échangé par les Canadiens aux Blues de Saint-Louis en retour de Jim Montgomery.
Plus tard dans sa carrière, il a dirigé les Canadiens de Montréal de 2006 à 2009, menant notamment l’équipe au tout premier rang de la Conférence de l’Est lors de la saison 2007-2008.
Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec Guy Carbonneau, Pierre Gervars et Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Les sujets abordés
- Que fait Guy Carbonneau pendant la saison morte ?
- Les avantages marginaux des entraîneurs des Canadiens;
- La première rencontre entre Pierre Gervais et Guy Carbonneau;
- La pire blessure avec laquelle il a joué;
- Guy Carbonneau n'aime pas vraiment voyager, car il a tellement voyagé au cours de sa carrière;
- Le rapport de l'ancien capitaine des Canadiens avec la vieillesse;
- «Je n'avais jamais mis les pieds au Forum avant d'être repêché par les Canadiens.»
- Son passage comme entraîneur du TricoloreSon après-carrière dans les médias;
- L’expérience que les Canadiens ont acquise cette saison est incroyable, mais pas seulement pour les joueurs, pour Martin St-Louis aussi !
- En 1993, les joueurs se faisaient des batailles d’eau dans les couloirs des hôtels.
- La Coupe Stanley ne flotte pas du tout !
- Fowler ne peut pas retourner dans la Ligue américaine selon Guy Carbonneau !