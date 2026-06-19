L'absence de coupe Stanley est-il un enjeu?

À la suite de l'annonce du retrait du chandail de Patrice Bergeron par les Bruins de Boston, l'équipe du Premier trio des Amateurs de sports s'est penchée sur la prochaine légende qui devrait voir son numéro s'élever dans les hauteurs du Centre Bell.
Si les noms de Georges Vézina et de Jacques Lemaire sont rapidement débarqués dans la discussion, c'est le cas de Carey Price qui divise profondément nos analystes. Le gardien le plus victorieux de l'histoire de la concession mérite-t-il cet honneur suprême malgré l'absence d'une Coupe Stanley à son palmarès ?
Écoutez cet épisode du Premier trio avec Mario Langlois, Éric Hoziel, Tony Marinaro et Stéphane Waite aux Amateurs de sports.
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«Carey Price mérite d'avoir son chandail retiré pour l'impact qu'il a eu le temps de sa carrière à Montréal. Parce qu'il n'a pas gagné de Coupe Stanley, je suis d'accord, mais il a quand même eu un impact. Il a été reconnu pendant de nombreuses années comme le meilleur gardien de but au monde. Au monde ! Par ses pairs aussi, c'est important ça.»
«Si tu n'as pas retiré le chandail de Jacques Lemaire dans les 47 dernières années, qui vont-ils retirer ensuite ? C'est ça qui est plate.»
«Allons-nous mieux faire la saison prochaine ? C'est dur à dire parce que cette année-là, tout a cliqué. Tout a cliqué. Mais surtout, nos meilleurs joueurs n'ont pas été blessés. Suzuki 82 matchs, Caufield 81 matchs, Hutson 82 matchs, Slafkovský 82 matchs, Newhook 82 matchs, Dobson 80 matchs. Nos meilleurs joueurs ont pas été blessés.»