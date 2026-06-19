L'absence de coupe Stanley est-il un enjeu?

À la suite de l'annonce du retrait du chandail de Patrice Bergeron par les Bruins de Boston, l'équipe du Premier trio des Amateurs de sports s'est penchée sur la prochaine légende qui devrait voir son numéro s'élever dans les hauteurs du Centre Bell.

Si les noms de Georges Vézina et de Jacques Lemaire sont rapidement débarqués dans la discussion, c'est le cas de Carey Price qui divise profondément nos analystes. Le gardien le plus victorieux de l'histoire de la concession mérite-t-il cet honneur suprême malgré l'absence d'une Coupe Stanley à son palmarès ?

Écoutez cet épisode du Premier trio avec Mario Langlois, Éric Hoziel, Tony Marinaro et Stéphane Waite aux Amateurs de sports.

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