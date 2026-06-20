1000 millimètres de pluie en un jour

La pluie est venue gâcher la fin du printemps au Québec alors que d’importantes quantités de précipitations sont tombées dans les différentes régions de la province.

Pour la journée de jeudi seulement, il serait tombé près de 1000 millimètres d’eau au Québec.

Un phénomène qui va assurément impacter les récoltes des agriculteurs.

Écoutez le météorologue Gilles Brien analyser la situation, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

Il explique que contrairement à nos voisins du Sud qui battent présentement des records de chaleur, le Québec ne se trouve pas du bon côté de la circulation atmosphérique.