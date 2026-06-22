Magasiner son assurance

Les coûts des assurances de dommages ont bondi de 4 % au premier trimestre de 2026.

En cause: la multiplication des événements météo extrêmes pour l'habitation et l'explosion du coût des réparations automobiles, qui a doublé en dix ans.

Face à ces hausses, le chroniqueur économique Alexandre Leblond invite à la prudence face aux options les moins chères, souvent synonymes de protections insuffisantes.

Il met plutôt en lumière une nouveauté intrigante sur le marché canadien: une assurance voyage « pluie » de la Croix Bleue, bien que celle-ci comporte d'importantes subtilités contractuelles.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi à Cantin le matin.