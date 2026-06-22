Magasiner son assurance

Les coûts des assurances de dommages ont bondi de 4 % au premier trimestre de 2026.
En cause: la multiplication des événements météo extrêmes pour l'habitation et l'explosion du coût des réparations automobiles, qui a doublé en dix ans.
Face à ces hausses, le chroniqueur économique Alexandre Leblond invite à la prudence face aux options les moins chères, souvent synonymes de protections insuffisantes.
Il met plutôt en lumière une nouveauté intrigante sur le marché canadien: une assurance voyage « pluie » de la Croix Bleue, bien que celle-ci comporte d'importantes subtilités contractuelles.
Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi à Cantin le matin.
«Si moi je magasine juste le moins cher, assurément que je n'aurai pas de la qualité. Le point ici, c'est que tous les assureurs ne sont pas égaux.»