Destinations soleil

Croix Bleue lance une assurance «jours de pluie», disponible pour le Mexique, Cuba, la République dominicaine, les États-Unis, le Canada et l'Europe.
En quoi consiste cette assurance et comment en bénéficier?
Écoutez les explications de la chroniqueuse Fadwa Lapierre au micro de Denis Lévesque.
«S'il pleut une journée, t'es rentré dans ton argent...»
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