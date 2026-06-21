Loi sur la cruauté animale

Pour sa dernière chronique de la saison, Frédéric Bérard nous partage cinq bonnes nouvelles pour les droits des animaux.

En Alberta notamment, une nouvelle loi contre la cruauté animale impose désormais une amende maximale de 250 000 $ et des peines d'emprisonnement aux contrevenants.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur Frédéric Bérard au micro de l'animateur Denis Lévesque.