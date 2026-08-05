Position de la CAQ

Un tout nouveau sondage Pallas Data-Qc125 montre que malgré un été très actif, l’arrivée de Christine Fréchette à la tête de la Coalition Avenir Québec (CAQ) ne produit pas l’étincelle escomptée.

Alors que le Parti québécois (PQ) se maintient en tête et que les conservateurs dominent dans la région de Québec, l’insatisfaction envers le gouvernement atteint des sommets, montrant que les 100 premiers jours de la nouvelle cheffe peinent à faire oublier le bilan caquiste.

Écoutez le chronique politique, Jonathan Valois, à ce sujet, mercredi, lors de l’émission Le Québec maintenant.