Alors qu’il est menacé de fermeture…

Le laboratoire photo montréalais MELS va bientôt fermer ses portes pour des raisons financières.

C’était l’un des derniers endroits en Amérique du Nord qui développait des pellicules 16 ou 35 millimètres, encore utilisées par certains cinéastes modernes.

Une pétition pour sauver le laboratoire a été publiée, alors que les professionnels du milieu cinématographique regrettent de devoir se tourner vers les États-Unis pour produire leurs films.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix commenter la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.