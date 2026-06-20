Entente iranienne contestée

La semaine a été marquée par la signature d’un protocole d’entente entre l’Iran et les États-Unis qui comprend la levée du blocus américain au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d’Ormuz par les Iraniens.

Cette entente a été grandement critiquée à l’échelle internationale, notamment par les alliés des États-Unis qui estiment que Washington a capitulé facilement sur certains points déterminants.

En plus de permettre à l'Iran de s’enrichir grâce aux navires qui circulent dans le détroit d’Ormuz, le président Donald Trump n’a pas réussi à obtenir la fin du régime islamiste, comme il le souhaitait au début des négociations.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie analyser le tout, samedi, au micro de Denis Lévesque.