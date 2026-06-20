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Entente iranienne contestée

Accord iranien: «Trump sent la soupe chaude pour les élections de mi-mandat»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 juin 2026 08:24

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Accord iranien: «Trump sent la soupe chaude pour les élections de mi-mandat»
Le président américain Donald Trump. / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

La semaine a été marquée par la signature d’un protocole d’entente entre l’Iran et les États-Unis qui comprend la levée du blocus américain au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d’Ormuz par les Iraniens.

Cette entente a été grandement critiquée à l’échelle internationale, notamment par les alliés des États-Unis qui estiment que Washington a capitulé facilement sur certains points déterminants.

En plus de permettre à l'Iran de s’enrichir grâce aux navires qui circulent dans le détroit d’Ormuz, le président Donald Trump n’a pas réussi à obtenir la fin du régime islamiste, comme il le souhaitait au début des négociations.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie analyser le tout, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Trump, ce qu'il a fait, c'est comme emprunter sur le futur pour payer tout de suite. Alors, il a emprunté sur le futur à un taux d'intérêt très élevé, politiquement parlant. Pourquoi ? Parce qu'il sent la soupe chaude pour les élections de mi-mandat. Il veut faire baisser le prix de l'essence et, à la fin, tous les autres principes ont pris le bord.»

Guillaume Lavoie

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