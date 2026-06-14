À l’occasion de leur 40e anniversaire

Les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen ont célébré leurs 40 ans cette fin de semaine.

Propulsées sous les projecteurs dès l'âge de neuf mois dans la série La fête à la maison, elles ont géré une trentaine de productions durant leur enfance avant de choisir de s'effacer complètement de la vie publique.

Aujourd'hui, elles se trouvent à la tête d’un empire de la mode épurée estimé à plus d’un milliard de dollars, avec leur marque The Row, lancée en 2006.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix retracer leur parcours, dimanche, au micro de Denis Lévesque.