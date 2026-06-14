Première classe

Les toilettes sont devenues un enjeu stratégique pour les compagnies aériennes, particulièrement en classe affaires, où chaque centimètre carré de cabine est minutieusement calculé.

Écoutez la chroniqueuse voyage et autrice du livre Expat Fadwa Lapierre faire le point, dimanche, avec Denis Lévesque.

Même si les passagers y passent relativement peu de temps, la grandeur et l'emplacement des toilettes influencent fortement l’expérience client.

Les transporteurs misent donc sur des installations plus spacieuses et mieux aménagées pour séduire une clientèle à forte valeur ajoutée.

La classe affaires demeure en effet une source de revenus cruciale, générant une part disproportionnée des recettes par rapport au nombre de voyageurs qu’elle accueille.



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