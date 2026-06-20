Son mari retrouvé par La Presse

À l’occasion de sa revue de presse, samedi, la journaliste Caroline Bertrand revient sur le meurtre de Rachelle Wrathmall en 2007 à Lennoxville.

La journaliste Isabelle Hachey est allée sur les traces de son mari, Rafiou Sow, qui a fui le Canada pour la Guinée juste après le drame.

Alors que la police le suspecte du meurtre de Rachelle, il a refait sa vie et est même devenu homme politique dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales nouvelles de la journée, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

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