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Son mari retrouvé par La Presse

Enquête sur le meurtre de Rachelle Wrathmall, 19 ans après les faits

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 juin 2026 07:29

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Enquête sur le meurtre de Rachelle Wrathmall, 19 ans après les faits
Caroline Bertrand / Cogeco Média

À l’occasion de sa revue de presse, samedi, la journaliste Caroline Bertrand revient sur le meurtre de Rachelle Wrathmall en 2007 à Lennoxville.

La journaliste Isabelle Hachey est allée sur les traces de son mari, Rafiou Sow, qui a fui le Canada pour la Guinée juste après le drame.

Alors que la police le suspecte du meurtre de Rachelle, il a refait sa vie et est même devenu homme politique dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales nouvelles de la journée, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés 

  • L’influenceuse Pascale de Blois sensibilise sa communauté au cancer du sein;
  • La baisse du taux de fécondité reliée à l'utilisation des téléphones intelligents;
  • Un vol de 22 heures proposera un trajet pour faire Sydney-Londres.

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