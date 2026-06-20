Un phénomène aussi présent au Québec

Quelques jours après l’annonce de la sanction de 16 policiers du SPVM pour des allégations d’actes racistes sur la population de Montréal-Nord, la question de la place du racisme systémique au Québec fait débat.

Alors que certains doutent même de l’existence d’un tel phénomène, Frédéric Bérard cite plusieurs études qui illustrent l’état des choses chez nous.

De la difficulté à trouver un emploi aux arrestations arbitraires, les exemples sont multiples.

Écoutez l’avocat et chroniqueur Frédéric Bérard analyser le tout, samedi, au micro de Denis Lévesque.