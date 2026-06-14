Accusation de relation avec le crime organisé

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a annoncé dimanche matin qu’il allait envoyer une mise en demeure au chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, après que ce dernier a accusé les libéraux d’être liés au crime organisé.

Les procédures pourraient même se poursuivre avec une plainte en diffamation.

Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard analyser le tout, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.

Il distingue deux cas de figure entre la déclaration spontanée que le chef du Parti québécois aurait échappée et la stratégie politique planifiée.

Selon lui, la formation politique pourrait profiter de l’attention qui lui est portée pour ramener les autres scandales du Parti libéral sur le devant de la scène.