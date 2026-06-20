Du répit pour les usagers

Les conditions météorologiques vont donner un peu de répit aux automobilistes alors que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a pris la décision de repousser l’entrave sur le pont Samuel-De Champlain prévue en fin de semaine.

Les travaux sur le pont Honoré-Mercier et dans les accès de l’autoroute Ville-Marie restent maintenus.

Écoutez le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable Louis-André Bertrand faire le point sur les conditions routières, samedi, au micro de Denis Lévesque.