Accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le projet de loi du ministre fédéral Marc Miller de limiter l’accès à certaines plateformes numériques aux jeunes de moins de 16 ans ne semble pas convaincre la population.

Si les gens s’entendent sur l’importance de protéger les enfants, beaucoup doutent de la capacité d’application d’une telle loi alors que plusieurs moyens connus et abordables existent pour la contourner.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour livrer son analyse à ce sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il craint que l’interdit pousse encore plus de jeunes à contourner les règles, voire même à utiliser les plateformes pour de mauvaises raisons.