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Le tour des régions

Le bassiste de Kiss en Mauricie: une bonne prise pour une salle de Shawinigan

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 juin 2026 09:25

Avec

Alexis Samson
Alexis Samson
Katherine Guillemette
Katherine Guillemette

et autres

Le bassiste de Kiss en Mauricie: une bonne prise pour une salle de Shawinigan
Denis Lévesque / Cogeco Média

Le bassiste de Kiss, Gene Simmons, sera de passage à Shawinigan à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle salle de concert.

Un gros coup pour la municipalité,qui a  pu mettre ce projet sur pied avec le travail du maire Yves Lévesque et de l’ancien responsable de l'Amphithéâtre Cogeco, Steve Dubé.

Écoutez l’animateur Alexis Samson du 106.9 Mauricie et Katherine Guillemette du FM93 faire le point, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

À Québec, on parle des poursuites intentées contre le Service de police de la Ville de Québec.

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