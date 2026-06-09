Interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le ministre du Patrimoine canadien, Marc Miller, demande l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans.
Est-ce possible? Et surtout, les impacts seront-ils significatifs?
Écoutez Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d’actualité numérique Mon Carnet, se pencher sur le sujet mardi, au micro des animateurs de l'émission La commission.
«On me dit que c'est très influencé par la loi australienne. Dans cette loi, on voulait surtout s'assurer que les jeunes de 16 ans et moins n'aient plus accès aux plateformes TikTok, Instagram, Snap et Facebook, qui étaient expressément nommées. Résultat: ils se sont tournés vers d'autres plateformes qui n'étaient pas mentionnées dans la loi. J'ai donc hâte de voir jusqu'où ira la comparaison avec la loi australienne. L'erreur a été de nommer les plateformes.»