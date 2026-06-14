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Seize policiers sanctionnés

Racisme au SPVM: «Aujourd’hui l’omerta est brisée» -Fady Dagher

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 juin 2026 09:38

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Racisme au SPVM: «Aujourd’hui l’omerta est brisée» -Fady Dagher
Le chef du Service de police de Montréal, Fady Dagher. / Cogeco Média

Seize policiers du SPVM de l’arrondissement Montréal-Nord ont été sanctionnés, en lien avec des accusations d’actes racistes envers les communautés noire et arabe.

Parmi eux, deux policiers ont été suspendus tandis que les 14 autres ont été affectés à des tâches administratives. Deux sergents se trouvent dans le groupe concerné.

Cette affaire émane de plusieurs témoignages réalisés par d’autres membres du poste de police 39 qui souhaitaient dénoncer les pratiques racistes et discriminatoires de leurs collègues.

Selon plusieurs sources, certains des policiers incriminés auraient pris pour habitude de collectionner des morceaux de cheveux des personnes racisées qu’ils interpellaient.

Écoutez le chef de la police de Montréal, Fady Dagher, réagir, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Une manifestation aura lieu lundi soir devant le poste de police de Montréal-Nord. Un mouvement que dit comprendre le chef de la police.

«On va prendre les choses en main. Sincèrement, je comprends la colère. Il y aura une manifestation demain soir. Je la respecte, elle est nécessaire et les gens doivent s'exprimer. Mais il faut faire attention, il ne s'agit pas de généraliser.»

Fady Dagher

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