Entre scepticisme et espoir

L'expert en énergie Yvan Cliche analyse de l'accord entre les États-Unis et l'Iran.
Il souligne la fragilité de l'entente, notamment en raison des vives oppositions en Israël, avançant que la crainte d'une récession mondiale provoquée par le blocage du détroit d'Ormuz a été l'élément déclencheur pour forcer le président américain à sceller cette entente.
Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM (Centre d'études et de recherches internationales), à La commission jeudi midi.
«Les prochains jours vont être très importants parce qu'ils vont permettre ou non de cimenter la confiance qui est nécessaire pour les navires, leurs propriétaires, les assureurs, les marins, de recommencer à naviguer sur le détroit d'Ormuz.»