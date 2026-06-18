Entre scepticisme et espoir

L'expert en énergie Yvan Cliche analyse de l'accord entre les États-Unis et l'Iran.

Il souligne la fragilité de l'entente, notamment en raison des vives oppositions en Israël, avançant que la crainte d'une récession mondiale provoquée par le blocage du détroit d'Ormuz a été l'élément déclencheur pour forcer le président américain à sceller cette entente.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM (Centre d'études et de recherches internationales), à La commission jeudi midi.