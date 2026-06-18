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Mise en demeure, Mathieu Lacombe, iPhone 18 et Montréal

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 18 juin 2026 12:11

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mise en demeure, Mathieu Lacombe, iPhone 18 et Montréal
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent d'abord sur la mise en demeure envoyée par Charles Millard à Paul St-Pierre Plamondon, y voyant une opération de visibilité plutôt qu'une réelle volonté de poursuite.

Le duo aborde ensuite l'émotion du ministre caquiste Mathieu Lacombe, qui annonce son retrait de la vie politique pour des raisons familiales.

Enfin, après avoir discuté de la hausse à venir du prix de l'iPhone 18, les commissaires lancent leur question du jour portant sur la perception publique de Montréal, une ville souvent critiquée à l'échelle nationale.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des sujets d'actualité du jour, jeudi midi à La commission

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