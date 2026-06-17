Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.
Mondial 2026
- La République démocratique du Congo arrache un verdict nul au Portugal;
- Deux buts d'Harry Kane dans une victoire de l'Angleterre contre la Croatie;
- Le Ghana bat le Panama 1-0 grâce à un but à la 95ᵉ minute de jeu;
- Alphonso Davies sera de la formation canadienne, jeudi, tout comme Moïses Bombito;
Les autres sujets discutés
- Les Maple Leafs de Toronto et les Golden Knights de Las Vegas ont de nouveaux entraîneurs;
- Jim Hiller a-t-il la stature pour gérer la marmite à Toronto?
- Les Sabres de Buffalo et les Sharks de San José s'échangent leur premier choix;
- La Victoire de Montréal prolonge le contrat d'Abby Roque;
- Claude Lemieux sera intronisé au Panthéon des sports du Québec, une décision prise avant son décès;
- La famille de Lemieux a donné son cerveau à la science;
- Quel est votre meilleur joueur au soccer et au baseball?