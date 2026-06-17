 Aller au contenu
Mondial 2026

Alphonso Davies sera de la formation canadienne, jeudi

par 98.5 Sports

0:00
24:56

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 17 juin 2026 22:02

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Alphonso Davies sera de la formation canadienne, jeudi
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive au micro de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Bonsoir les sportifs.

Mondial 2026

  • La République démocratique du Congo arrache un verdict nul au Portugal;
  • Deux buts d'Harry Kane dans une victoire de l'Angleterre contre la Croatie;
  • Le Ghana bat le Panama 1-0 grâce à un but à la 95ᵉ minute de jeu;
  • Alphonso Davies sera de la formation canadienne, jeudi, tout comme Moïses Bombito;

Les autres sujets discutés

  • Les Maple Leafs de Toronto et les Golden Knights de Las Vegas ont de nouveaux entraîneurs;
  • Jim Hiller a-t-il la stature pour gérer la marmite à Toronto?
  • Les Sabres de Buffalo et les Sharks de San José s'échangent leur premier choix;
  • La Victoire de Montréal prolonge le contrat d'Abby Roque;
  • Claude Lemieux sera intronisé au Panthéon des sports du Québec, une décision prise avant son décès;
  • La famille de Lemieux a donné son cerveau à la science;
  • Quel est votre meilleur joueur au soccer et au baseball?

Vous aimerez aussi

La journée des supervedettes au Mondial
Bonsoir les sportifs
La journée des supervedettes au Mondial
0:00
19:33
«Ce sport-là est trop facile pour lui, c'est la réalité»
Le Québec maintenant
«Ce sport-là est trop facile pour lui, c'est la réalité»
0:00
6:50
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Des surprises et des matchs spectaculaires au menu
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
Des surprises et des matchs spectaculaires au menu
Vivre la frénésie du Mondial avec les partisans du Mexique à Montréal
Rattrapage
Mondial 2026
Vivre la frénésie du Mondial avec les partisans du Mexique à Montréal
Remontée historique des Knicks face aux Spurs en finale de la NBA
Rattrapage
Les New-Yorkais à un gain du titre
Remontée historique des Knicks face aux Spurs en finale de la NBA
L'AJLNH demande de relancer et de mener à terme l'enquête envers Mike Babcock
Rattrapage
Un retour dans la LNH à Edmonton?
L'AJLNH demande de relancer et de mener à terme l'enquête envers Mike Babcock
Mondial 2026: Jayden Nelson remplace Marcelo Flores avec l'équipe canadienne
Rattrapage
Mondial 2026
Blessé au genou
Mondial 2026: Jayden Nelson remplace Marcelo Flores avec l'équipe canadienne
Victoire des Spurs contre les Knicks au Madison Square Garden
Rattrapage
Finale de la NBA
Victoire des Spurs contre les Knicks au Madison Square Garden
Les Canucks de Vancouver ont manifesté un intérêt envers Brendan Gallagher
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Bientôt échangé
Les Canucks de Vancouver ont manifesté un intérêt envers Brendan Gallagher
L'inconnu du mondial de soccer devenu vedette planétaire
Rattrapage
Mondial 2026
Branché sur le sport
L'inconnu du mondial de soccer devenu vedette planétaire
Patrick Roy pressenti comme entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
Patrick Roy pressenti comme entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto
La leçon de Jean Béliveau apprise par Josh Gorges
Rattrapage
Branché sur le sport
La leçon de Jean Béliveau apprise par Josh Gorges
Non, Gary Bettman ne prend pas sa retraite
Rattrapage
Le survol de l'actualité sportive
Non, Gary Bettman ne prend pas sa retraite
Les larmes de Gallagher et les décisions à venir des Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Filosa en rafale
Les larmes de Gallagher et les décisions à venir des Canadiens
Victor Wembanyama et les Spurs forcent un match ultime
Rattrapage
NBA
Victor Wembanyama et les Spurs forcent un match ultime
Confusion: une partisane insulte les Hurricanes... de Lethbridge
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Confusion: une partisane insulte les Hurricanes... de Lethbridge