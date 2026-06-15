Le sommet du G7 s'est ouvert à Evian-les-Bains sous un dispositif de sécurité exceptionnel de 18 000 personnes, visant à contenir des manifestants relégués du côté suisse.

Sur le plan politique, les pays membres abordent les questions tarifaires en ordre dispersé face à Donald Trump.

Le président américain, fort d'un accord de principe au Moyen-Orient signé juste avant l'événement, a confirmé sa présence pour l'ensemble du sommet.

Le pari d'Emmanuel Macron, qui l'a invité à un somptueux dîner au château de Versailles, semble avoir porté ses fruits pour assurer une image d'unité.

Écoutez Théophile Simon, journaliste indépendant à Evian-les-bains, brosser le portrait des lieux, lundi à La commission.