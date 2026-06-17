Avant un faste dîner à Versailles

Guillaume Lavoie décortique l'accord en 14 points entre les États-Unis et l'Iran révélé par CNN.

Ce mémorandum prévoit un assouplissement financier pour l'Iran en échange de garanties de paix et de l'ouverture du détroit, bien que Donald Trump minimise la ressemblance de ce projet avec celui de l'ère Obama, afin de préserver sa posture politique.

Signé potentiellement en Suisse, l'accord suscite des tensions politiques, notamment en Israël.

Enfin, le spécialiste évoque la visite diplomatique imminente de Trump à Versailles, un lieu symbolique choisi par la France pour l'impressionner.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, mercredi à La commission.