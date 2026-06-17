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Avant un faste dîner à Versailles

Donald Trump au Sommet du G7: «C’est moi le patron!»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 17 juin 2026 13:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Donald Trump au Sommet du G7: «C’est moi le patron!»
Le président américain Donald Trump s'exprime lors d'une conférence de presse au sommet du G7, le mercredi 17 juin 2026, à Évian-les-Bains, en France. / (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Guillaume Lavoie décortique l'accord en 14 points entre les États-Unis et l'Iran révélé par CNN.

Ce mémorandum prévoit un assouplissement financier pour l'Iran en échange de garanties de paix et de l'ouverture du détroit, bien que Donald Trump minimise la ressemblance de ce projet avec celui de l'ère Obama, afin de préserver sa posture politique.

Signé potentiellement en Suisse, l'accord suscite des tensions politiques, notamment en Israël.

Enfin, le spécialiste évoque la visite diplomatique imminente de Trump à Versailles, un lieu symbolique choisi par la France pour l'impressionner.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, mercredi à La commission

«La diplomatie, c'est l'art des symboles et de la liturgie. Et les Français ont très, très bien compris avec qui ils avaient affaire. Ils ont gardé ce qui était bon de la monarchie, pour essayer d'impressionner celui qui voudrait être monarque.»

Guillaume Lavoie

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