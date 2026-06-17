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Il quitte la politique

Le départ de Jean Boulet ébranle la CAQ

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 17 juin 2026 à 16:45

Le départ de Jean Boulet ébranle la CAQ
Jean Boulet quitte la politique: coup dur pour la CAQ. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

À écouter

Départ de Jean Boulet: «C’est un coup dur pour la CAQ»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
0:00
11:05

Le ministre du Travail, Jean Boulet, ne sollicitera pas de nouveau mandat en octobre avec la Coalition avenir Québec (CAQ).

Ce départ surprise, qualifié de «coup dur» pour le parti de François Legault, survient dans un contexte de sondages difficiles.

Bien qu’il se préparait à faire campagne, sa réflexion s'est accélérée après avoir subi d'intenses pressions psychologiques, incluant des manifestations devant sa résidence.

Du côté syndical, la présidente de la FTQ, Magali Picard, dresse un bilan très critique de son action.

Elle lui reproche d’avoir agi comme un « avocat patronal » plutôt que comme un ministre du Travail et dénonce l'ingérence de l'État dans la gouvernance syndicale.

Ce départ s'ajoute à d'autres retraits majeurs au sein de la CAQ.

À écouter

«Jean Boulet n'était pas un ministre du Travail, mais un avocat patronal»

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
13:24

Pressions psychologiques intenses, manifestations... Louis Lacroix dévoile les coulisses de cette décision surprise.

À écouter

Le départ surprise de Jean Boulet secoue la Coalition avenir Québec

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Louis Lacroix
Louis Lacroix
0:00
7:48

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