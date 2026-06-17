Il quitte la politique

Le ministre du Travail, Jean Boulet, ne sollicitera pas de nouveau mandat en octobre avec la Coalition avenir Québec (CAQ).

Ce départ surprise, qualifié de «coup dur» pour le parti de François Legault, survient dans un contexte de sondages difficiles.

Bien qu’il se préparait à faire campagne, sa réflexion s'est accélérée après avoir subi d'intenses pressions psychologiques, incluant des manifestations devant sa résidence.