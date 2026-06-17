Résultats d'une étude de l'IRAI

Un Québec indépendant maintiendrait et pourrait même rehausser sa cote de crédit, révèle mercredi une nouvelle étude réalisée pour l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI).

Écoutez Antoine Rondeau, l’économiste derrière cette recherche, discuter des résultats qu’il a obtenusm, mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.