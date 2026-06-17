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Résultats d'une étude de l'IRAI

Un Québec indépendant aurait une bonne cote de crédit

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Entendu dans

La commission

le 17 juin 2026 14:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un Québec indépendant aurait une bonne cote de crédit
Un Québec indépendant conserverait une excellente cote de crédit à long terme, comparable à l’Autriche, la Belgique, la République tchèque ou la Finlande, en se basant sur des données de l’OCDE depuis les années 1990. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Un Québec indépendant maintiendrait et pourrait même rehausser sa cote de crédit, révèle mercredi une nouvelle étude réalisée pour l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI).

Écoutez Antoine Rondeau, l’économiste derrière cette recherche, discuter des résultats qu’il a obtenusm, mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Les agences de crédit, quand elles font leur notation à long terme, elles vont se baser sur des facteurs économiques qu'on dit structurels. Donc, ce qui les intéresse, c'est le niveau de dette, le solde du gouvernement, la croissance économique. Puis, à terme, ce qu'on projette, c'est que le Québec performe très bien dans ces indicateurs-là. Tout indique qu'il aurait une excellente cote de crédit s'il était un pays souverain.»

Antoine Rondeau

Écoutez Antoine Rondeau expliquer ensuite pourquoi il estime que sa méthode de recherche est tout à fait neutre. 

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