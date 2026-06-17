Résultats d'une étude de l'IRAI

Un Québec indépendant maintiendrait et pourrait même rehausser sa cote de crédit, révèle mercredi une nouvelle étude réalisée pour l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI).
Écoutez Antoine Rondeau, l’économiste derrière cette recherche, discuter des résultats qu’il a obtenusm, mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les agences de crédit, quand elles font leur notation à long terme, elles vont se baser sur des facteurs économiques qu'on dit structurels. Donc, ce qui les intéresse, c'est le niveau de dette, le solde du gouvernement, la croissance économique. Puis, à terme, ce qu'on projette, c'est que le Québec performe très bien dans ces indicateurs-là. Tout indique qu'il aurait une excellente cote de crédit s'il était un pays souverain.»
Écoutez Antoine Rondeau expliquer ensuite pourquoi il estime que sa méthode de recherche est tout à fait neutre.