Prix pour la meilleure carte des vins au monde

Le restaurant québécois Le Coureur des Bois, situé à Beloeil, a remporté le prix Gold Star Best Long List lors de la finale mondiale du concours Star Wine List of the Year 2026, consacrant sa carte des vins comme la meilleure au monde dans sa catégorie.

Cette distinction récompense plus d’une décennie de travail rigoureux de l’équipe, menée par le chef sommelier Jean-Simon Rioux-Ranger et le chef exécutif Jean-Sébastien Giguère.

Écoutez Jean-Simon Rioux-Ranger, chef sommelier du restaurant Le Coureur des Bois, en discuter mercredi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.