 Aller au contenu
Prix pour la meilleure carte des vins au monde

Le restaurant Le Coureur des Bois remporte le Gold Star Best Long List

par 98.5

0:00
6:17

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 juin 2026 16:34

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Le restaurant Le Coureur des Bois remporte le Gold Star Best Long List
Le restaurant québécois Le Coureur des Bois, situé à Beloeil, a remporté le prix Gold Star Best Long List lors de la finale mondiale du concours Star Wine List of the Year 2026, consacrant sa carte des vins comme la meilleure au monde dans sa catégorie. / Garun Studios / Adobe Stock

Le restaurant québécois Le Coureur des Bois, situé à Beloeil, a remporté le prix Gold Star Best Long List lors de la finale mondiale du concours Star Wine List of the Year 2026, consacrant sa carte des vins comme la meilleure au monde dans sa catégorie.

Cette distinction récompense plus d’une décennie de travail rigoureux de l’équipe, menée par le chef sommelier Jean-Simon Rioux-Ranger et le chef exécutif Jean-Sébastien Giguère.

Écoutez Jean-Simon Rioux-Ranger, chef sommelier du restaurant Le Coureur des Bois, en discuter mercredi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.

Vous aimerez aussi

Érosion de la confiance envers les institutions: «C'est très préoccupant»
Le Québec maintenant
Érosion de la confiance envers les institutions: «C'est très préoccupant»
0:00
9:13
Grossophobie et soins de santé: préjugés tenaces derrière la maladie chronique
Radio textos
Grossophobie et soins de santé: préjugés tenaces derrière la maladie chronique
0:00
14:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Érosion de la confiance envers les institutions: «C'est très préoccupant»
Rattrapage
Phénomène au Québec
Érosion de la confiance envers les institutions: «C'est très préoccupant»
«Cette mesure-là, elle ne crée pas de places»
Rattrapage
Québec veut modifier les règles d’accès aux CPE
«Cette mesure-là, elle ne crée pas de places»
Lionel Messi s’illustre encore au Mondial, cette fois contre l'Algérie
Rattrapage
Mondial 2026
Tour du chapeau dans une victoire 3-0
Lionel Messi s’illustre encore au Mondial, cette fois contre l'Algérie
Le cartel de Sinaloa trouve des moyens d'assurer la loyauté de ses membres
Rattrapage
Cas en Outaouais
Le cartel de Sinaloa trouve des moyens d'assurer la loyauté de ses membres
Javier Bardem honoré à Hollywood sous les yeux de Denis Villeneuve
Rattrapage
Il a immortalisé ses empreintes
Javier Bardem honoré à Hollywood sous les yeux de Denis Villeneuve
DSN: «Règle générale, le personnel médical semble s'adapter plutôt bien»
Rattrapage
Projet pilote dans deux CIUSSS
DSN: «Règle générale, le personnel médical semble s'adapter plutôt bien»
Le départ surprise de Jean Boulet secoue la Coalition avenir Québec
Rattrapage
Dans une période de sondages difficiles
Le départ surprise de Jean Boulet secoue la Coalition avenir Québec
Tondre uniquement les zones nécessaires du gazon
Rattrapage
Environnement
Tondre uniquement les zones nécessaires du gazon
Le gouvernement américain interdit le nouveau modèle d'Anthropic
Rattrapage
Intelligence artificielle
Le gouvernement américain interdit le nouveau modèle d'Anthropic
Un premier pétrolier iranien aurait franchi le blocus américain
Rattrapage
Réouverture du détroit d'Ormuz
Un premier pétrolier iranien aurait franchi le blocus américain
Les conversations entendues à micros ouverts
Rattrapage
Sommet du G7
Les conversations entendues à micros ouverts
«On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réfléchi: ils ont fait leurs devoirs»
Rattrapage
Plan en matière de langue française du PLQ
«On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réfléchi: ils ont fait leurs devoirs»
«On est dû pour une nouvelle façon de voir les choses et c'est ce qu'on propose»
Rattrapage
Plan en matière de langue française
«On est dû pour une nouvelle façon de voir les choses et c'est ce qu'on propose»
Ordures! : journal d’un vidangeur, sort en anglais aux États-Unis
Rattrapage
De Simon Paré-Poupart
Ordures! : journal d’un vidangeur, sort en anglais aux États-Unis