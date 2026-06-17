Québec veut modifier les règles d’accès aux CPE

Le gouvernement provincial souhaite modifier les règles d’accès aux places subventionnées en garderie et en centre de la petite enfance (CPE) afin d’avantager les familles qui « vivent et travaillent au Québec de façon permanente ».

Selon les critères proposés, la priorité serait accordée aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail fermé. À l’inverse, les demandeurs d’asile, les travailleurs titulaires d’un permis ouvert et les étudiants étrangers se verraient attribuer les places restantes.

Écoutez Marjorie Peyric, coordonnatrice aux communications de Ma place au travail, un OBNL qui dénonce la pénurie de places en garderie, se pencher sur le sujet mercredi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.