Un combat judiciaire mené en Cour supérieure

Le syndicat des débardeurs du port de Montréal conteste une indemnité de 350 000 $ accordée par la CNESST à la veuve et au fils de Michel Jutras.

La CNESST a lié le suicide de ce débardeur à un harcèlement syndical continu depuis 2009, après qu'il a réclamé de la transparence financière.

En plus de la contestation des indemnités, Mᵉ Morin mène une poursuite de 6 millions de dollars devant la Cour supérieure contre le syndicat pour réparer ce drame.

Écoutez Me Mélanie Morin, avocate de Chantal Bélanger et associée au cabinet Morin-Pelletier, expliquer le tout mercredi à La commission.