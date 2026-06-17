Un combat judiciaire mené en Cour supérieure

Le syndicat des débardeurs du port de Montréal conteste une indemnité de 350 000 $ accordée par la CNESST à la veuve et au fils de Michel Jutras.
La CNESST a lié le suicide de ce débardeur à un harcèlement syndical continu depuis 2009, après qu'il a réclamé de la transparence financière.
En plus de la contestation des indemnités, Mᵉ Morin mène une poursuite de 6 millions de dollars devant la Cour supérieure contre le syndicat pour réparer ce drame.
Écoutez Me Mélanie Morin, avocate de Chantal Bélanger et associée au cabinet Morin-Pelletier, expliquer le tout mercredi à La commission.
«Le syndicat aurait pu prendre la position d'uniquement contester la décision qui leur imputent la responsabilité, au lieu d'aller contester la décision originale qui prive madame et son fils des prestations de décès.»